Trivela incredibile in Marocco | il gol alla Quaresma sta facendo il giro del web

Durante una partita del campionato di calcio marocchino, tra Fus Rabat e Raja Casablanca, un giocatore del Fus Rabat ha segnato un gol di trivela che ha attirato l'attenzione online. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-1 a favore del Raja. Il gol di Anas Serrhat ha mostrato una tecnica particolare, ricordando le reti di Quaresma. La rete è diventata virale sui social media.