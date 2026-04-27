Trivela incredibile in Marocco | il gol alla Quaresma sta facendo il giro del web
Durante una partita del campionato di calcio marocchino, tra Fus Rabat e Raja Casablanca, un giocatore del Fus Rabat ha segnato un gol di trivela che ha attirato l'attenzione online. La partita si è conclusa con un punteggio di 4-1 a favore del Raja. Il gol di Anas Serrhat ha mostrato una tecnica particolare, ricordando le reti di Quaresma. La rete è diventata virale sui social media.
Succede nella partita tra Fus Rabat e Raja Casablanca (finita poi 4-1 per il Raja) nel campionato Botola 1 del Marocco: Anas Serrhat del Fus Rabat sorprende tutti con questo gol di trivela che ricorda tanto le reti di Quaresma.🔗 Leggi su Gazzetta.it
RICARDO QUARESMA – EL REY DE LA TRIVELA | REVIEW FC MOBILE ¿VALE LA PENA
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