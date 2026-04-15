Lo Stato delle Cose Corsini su Giletti | Serve fiducia reciproca

Paolo Corsini ha commentato la situazione attuale dello show televisivo condotto da Massimo Giletti, evidenziando la necessità di rafforzare la fiducia tra i protagonisti. La possibile assenza del conduttore a partire da settembre ha generato discussioni tra gli addetti ai lavori. Corsini ha sottolineato che un rapporto di fiducia reciproca è fondamentale per il proseguimento del programma. La vicenda si sta sviluppando in un clima di incertezza.

Paolo Corsini è intervenuto sulla polemica che riguarda Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti potrebbe non tornare a settembre Lo scorso 8 aprilePaolo Corsini, direttore Approfondimento Rai,ha dovuto fare un comunicato stampa per rispondere alle ultime dichiarazioni diMassimo GilettiaLo Stato delle Cose, dove si lamentava della mancata diretta. OggiCorsiniera presente alla conferenza stampa diNewsroome non sono mancate le domande su ciò e soprattutto sul futuro del programma. Infatti,Lo Stato delle Coseè stato chiuso, come già previsto, prima della fine della stagione televisiva.Questa chiusura “anticipata” ha fatto molto scalpore. Soprattutto ci si è chiesto come mai un programma che fa l’8% venga chiuso, piuttosto che altri che fanno il 3%, comeFarWestdi Salvo Sottile, prevede una durata più lunga.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lo Stato delle Cose, Corsini su Giletti: “Serve fiducia reciproca” Notizie correlate Lo Stato delle Cose: Giletti su Garlasco, Crans-Montana e PalermoMassimo Giletti torna questa sera, lunedì 26 gennaio, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di Rai Approfondimento in onda... Leggi anche: Lo Stato delle Cose chiude su Rai3: Massimo Giletti si ferma tra polemiche sul budget e smentite Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giletti, la Rai replica dopo lo sfogo sulla chiusura: Serve fiducia reciproca, che fine fa Lo Stato delle cose; Lo stato delle cose 2025/26 - Puntata del 13/04/2026 - Video; Lo Stato delle Cose chiude con il caso Garlasco: stasera su Rai 3 l'ultima puntata; Frecciata di Massimo Giletti alla Rai sulla chiusura di Lo stato delle cose, risposta piccata dell'azienda. Lo Stato delle Cose, ultima puntata: le novità su Garlasco, la latitanza di Totò Riina e la morte di David Rossi. Le anticipazioniUltima puntata per Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda lunedì 13 aprile alle 21.20 su Rai3. L’apertura sulla stretta attualità internazionale e nazionale è affidata a Michele ... affaritaliani.it Lo Stato delle Cose chiude col caso Garlasco ultimo episodio in onda stasera su Rai 3Lo Stato delle Cose chiude su Rai 3 tra inchieste e rivelazioni Stasera, lunedì 13 aprile, alle 21.20 su Rai 3 va in onda l’ultima puntata di Lo Stato ... assodigitale.it “Baggio è stato geniale, Totti è stato il dieci più forte della storia del calcio italiano, Del Piero è stato un giocatore fenomenale ma se io avessi raggiunto il 100% ero più forte di tutte e tre. Cosa avevo più di Totti Ero più geniale. Di Baggio Più fisicità. Di D facebook Marco Minniti (Presidente @medorfoundation): «Alla Cina è stato regalato a tavolino un ruolo di prudenza globale che non si aspettava. La Cina ora è l'espressione più ragionevole e costruttiva in un quadro di nuove relazioni internazionali». #SustainableFut x.com