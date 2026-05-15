Il 15 maggio a Milano, un rappresentante di Investopia ha dichiarato che la Lombardia è il luogo ideale per realizzare ogni tipo di investimento e di idea imprenditoriale. La regione viene descritta come il centro del lavoro e delle opportunità di sviluppo economico. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento o un intervento pubblico e si concentra sulle potenzialità della Lombardia come area favorevole agli investimenti. Nessun altro dettaglio o approfondimento è stato fornito in questa comunicazione.

Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "La Lombardia è sicuramente il luogo del lavoro, il luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento, dove si può realizzare ogni tipo di idea. Per me è un grande piacere, quindi, portare qui il saluto della Regione Lombardia. Ed è un grande onore il fatto che in un momento di turbolenza, in un momento difficile che vede coinvolte tante situazioni preoccupanti anche e soprattutto in Medio Oriente, il governo degli Emirati abbia voluto presenziare a questo importante incontro e venire a Milano per riprendere quelle relazioni nelle quali noi crediamo profondamente e che per noi sono motivo di grande soddisfazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Investopia, A. Fontana: "Lombardia luogo dove si può realizzare ogni tipo di investimento"

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