Centro rimpatri a Castelvolturno Battaglia | Questo territorio non può diventare il luogo dove si spostano i problemi
A Castelvolturno, nella zona de “La Piana”, si prevede la realizzazione di un Centro di permanenza per i rimpatri, con un investimento di 41 milioni di euro provenienti da un bando di Invitalia. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità locali, che hanno ribadito come il territorio non possa essere considerato un punto di passaggio per risolvere questioni legate ai migranti. La zona interessata si estende su 63 ettari di parco pubblico attualmente in uso al reparto Biodiversità.
Il bando Invitalia da 41 milioni di euro ha rivelato quello che le istituzioni hanno lungamente coperto dal riserbo: un CPR, ovvero un Centro di permanenza per i rimpatri sorgerà a Castel Volturno, nella zona de “La Piana”, 63 ettari a destinazione parco pubblico in uso al reparto Biodiversità.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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