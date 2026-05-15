Investito e ucciso al Tuscolano condannata la conducente dell' auto e il proprietario della moto parcheggiata male

Un incidente avvenuto nel quartiere Tuscolano ha portato alla morte di un uomo di 65 anni, investito da un'auto alle 23 di sera. Il conducente del veicolo e il proprietario della moto parcheggiata in modo scorretto sono stati condannati, uno con rito abbreviato e l’altro con patteggiamento. Il processo ha stabilito le responsabilità di entrambe le persone coinvolte, legate all’incidente che ha causato il decesso della vittima, dipendente di una ditta di pulizie e residente a Colleverde.

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