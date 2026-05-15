Investito e ucciso al Tuscolano condannata la conducente dell' auto e il proprietario della moto parcheggiata male
Un incidente avvenuto nel quartiere Tuscolano ha portato alla morte di un uomo di 65 anni, investito da un'auto alle 23 di sera. Il conducente del veicolo e il proprietario della moto parcheggiata in modo scorretto sono stati condannati, uno con rito abbreviato e l’altro con patteggiamento. Il processo ha stabilito le responsabilità di entrambe le persone coinvolte, legate all’incidente che ha causato il decesso della vittima, dipendente di una ditta di pulizie e residente a Colleverde.
Due condanne, di cui una di patteggiamento e una con rito abbreviato. È l'esito del processo che si è svolto in merito alla morte di Francesco Messineo, dipendente in una ditta di pulizie e residente a Colleverde, morto sul colpo a 65 anni dopo essere stato travolto da una Volkswagen Up, alle 23. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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