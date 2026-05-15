Investito e ucciso al Tuscolano condannata la conducente dell' auto e il proprietario della moto parcheggiata male

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente avvenuto nel quartiere Tuscolano ha portato alla morte di un uomo di 65 anni, investito da un'auto alle 23 di sera. Il conducente del veicolo e il proprietario della moto parcheggiata in modo scorretto sono stati condannati, uno con rito abbreviato e l’altro con patteggiamento. Il processo ha stabilito le responsabilità di entrambe le persone coinvolte, legate all’incidente che ha causato il decesso della vittima, dipendente di una ditta di pulizie e residente a Colleverde.

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Due condanne, di cui una di patteggiamento e una con rito abbreviato. È l'esito del processo che si è svolto in merito alla morte di Francesco Messineo, dipendente in una ditta di pulizie e residente a Colleverde, morto sul colpo a 65 anni dopo essere stato travolto da una Volkswagen Up, alle 23. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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