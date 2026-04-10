Investito e ucciso assicurazione condannata a pagare 500mila euro alla compagna

Il 12 gennaio del 2020, un uomo di 86 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada in via Buonconte da Montefeltro. La vicenda ha portato a una condanna per l'assicurazione, che dovrà versare 500 mila euro alla compagna della vittima. La decisione giudiziaria è arrivata in seguito a un procedimento legale legato alla richiesta di risarcimento.

Stava attraversando la strada quando fu investito. Era il 12 gennaio del 2020 quando Alfredo Sandroni, 86enne aretino, fu travolto in via Buonconte da Montefeltro. Ogni soccorso fu vano e l'uomo morì poche ore dopo all'ospedale San Donato. A distanza di sei anni, arriva la sentenza del Tribunale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Cinquant’anni insieme un contano? Il giudice li mette a posto: 500mila euro alla compagnaAd Arezzo, nel 2020 un omo di 86 anni fu investito mentre attraversava la strada.

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