Investito da un treno in stazione uomo in ospedale

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nel Milanese, un uomo è stato investito da un treno. La persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La stazione è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e di verifica. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’accaduto o sul suo stato di salute. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in questa area della linea ferroviaria.

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Sfiorata la tragedia giovedì sera alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nel Milanese (non lontano da Melegnano). Intorno alle nove e mezza, un uomo è stato investito da un treno. I particolari sulla dinamica non sono ancora noti, ma sul posto è intervenuto il servizio sanitario del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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