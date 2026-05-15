Investito da un treno in stazione uomo in ospedale

Giovedì sera alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nel Milanese, un uomo è stato investito da un treno. La persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La stazione è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e di verifica. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’accaduto o sul suo stato di salute. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in questa area della linea ferroviaria.

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