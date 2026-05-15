Investito da un treno in stazione uomo in ospedale
Giovedì sera alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nel Milanese, un uomo è stato investito da un treno. La persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La stazione è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e di verifica. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’accaduto o sul suo stato di salute. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in questa area della linea ferroviaria.
Sfiorata la tragedia giovedì sera alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, nel Milanese (non lontano da Melegnano). Intorno alle nove e mezza, un uomo è stato investito da un treno. I particolari sulla dinamica non sono ancora noti, ma sul posto è intervenuto il servizio sanitario del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Devono davvero fare un altro ponte. reddit
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