muore investito da un treno frecciarossa alla stazione

Una persona è stata investita da un treno Frecciarossa alla stazione di Ancona. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sull’identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo l’intervento si è rivelato inutile. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per permettere le operazioni di emergenza.

Ancona, 19 marzo 2026 – Tragedia alla stazione di Ancona, una persona è stata investita da un treno Frecciarossa. La vittima è un uomo tra i 50 e i 60 anni. È successo questa mattina, intorno alle 7,30 sul binario 1. Sono in corso le indagini sulla dinamica da parte della polizia ferroviaria per capire se si è trattato di un incidente o un gesto volontario. Secondo le prime ricostruzioni e secondo la testimonianza di una persona che stava aspettando il treno si sarebbe trattato di un gesto volontario. Saranno visionate le telecamere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una ambulanza della Croce Gialla. Il traffico è stato interrotto sui binari 1 e 2, ma i treni incrociano regolarmente sugli altri binari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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