Investita in stazione sedicenne in ospedale | È salva per miracolo

Una ragazza di sedici anni è stata investita mentre si trovava in stazione e ora si trova in ospedale. Secondo quanto riferito, è rimasta illesa grazie a un intervento fortuito, considerato un miracolo dai medici. L’incidente è avvenuto quando il treno si stava avvicinando alla fermata di Crespellano e la giovane si trovava tra i binari. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica, mentre le autorità stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti al momento.

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Il treno che arriva in stazione e una ragazzina che vola giù, tra i binari, mentre il convoglio sta per fermarsi alla stazione di Crespellano. Poi le urla disperate e il terrore di aver appena vissuto una tragedia, perché la sedicenne, da quelle rotaie, non riesce a risalire: il suo piede destro è rimasto infatti incastrato sotto al vagone e non si può muovere. E ora, la giovanissima, rischia di perderlo per sempre. Paura sui binari della Valsamoggia, dove ieri pomeriggio poco dopo le 14 una studentessa delle scuole superiori è stata investita da un mezzo in corsa, proveniente da Bologna e diretto verso Vignola. Immediate le chiamate d’emergenza dei presenti alle forze dell’ordine e ai sanitari, che si sono subito precipitati sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Investita in stazione, sedicenne in ospedale: "È salva per miracolo" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scacchi, miracolo ucraino: il sedicenne batte i Grandi MaestriUn evento senza precedenti riscrive la storia degli scacchi europei: il giovane talento ucraino Roman Dehtiarov, nato nel 2008, ha conquistato il... Milù investita da un’auto: abbandonata a terra agonizzante, una maestra la salvaSansepolcro (Arezzo), 8 aprile 2026 – Un ennesimo caso di inciviltà si è verificato nelle prime ore della mattina di ieri a Sansepolcro, dove una... Investita in stazione, sedicenne in ospedale: È salva per miracoloLa studentessa, scivolata dalla banchina, rischia di perdere il piede destro. Incastrata sotto un vagone, è stata estratta dall’intervento dei vigili del fuoco. ilrestodelcarlino.it (OC) Saluto sempre questa coppia di oche che vive nello stagno dietro a una stazione di servizio locale. L'altro giorno, la mamma ha starnazzato per attirare la mia attenzione così da potermi mostrare i suoi cuccioli il papà osserva in silenzio reddit