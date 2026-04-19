Scacchi miracolo ucraino | il sedicenne batte i Grandi Maestri

Un giovane talento ucraino di sedici anni ha vinto il titolo di Campione d’Europa individuale negli scacchi, battendo tutti i Grandi Maestri presenti nel torneo. Roman Dehtiarov, nato nel 2008, ha ottenuto questa vittoria senza precedenti, segnando una tappa significativa nella storia degli scacchi europei. La notizia ha suscitato grande attenzione nel mondo degli scacchi, confermando il successo del giovane nel contesto internazionale.

Un evento senza precedenti riscrive la storia degli scacchi europei: il giovane talento ucraino Roman Dehtiarov, nato nel 2008, ha conquistato il titolo di Campione d’Europa individuale superando tutti i Grandi Maestri del torneo. Il ventiseienne, che aveva iniziato la competizione con un punteggio ELO di 2452 occupando la posizione numero 126, ha siglato l’impresa nell’ultima giornata travolgendo lo spagnolo David Anton Guijarro con un attacco decisivo sul lato di Re, portando alla resa dell’avversario dopo 42 mosse. L’ascesa fulminea di un nuovo fenomeno continentale. La vittoria di Dehtiarov non rappresenta solo un successo personale, ma un primato assoluto per la categoria dei Maestro Internazionali, che per la prima volta riesce a trionfare in una rassegna continentale battendo l’intera schiera dei Grandi Maestri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scacchi, miracolo ucraino: il sedicenne batte i Grandi Maestri Notizie correlate Roma, miracolo Dovbyk: l’ucraino punta il rientro per maggioIn una stagione segnata da un’infermeria fin troppo affollata, arriva finalmente una notizia che accende la speranza per l’attacco di Gian Piero... "Grandi Solisti Grandi Maestri"Unire l’eccellenza artistica alla vocazione educativa per ispirare e formare i musicisti del futuro attraverso un percorso coinvolgente e accessibile...