Milù investita da un’auto | abbandonata a terra agonizzante una maestra la salva

Nelle prime ore di oggi si è verificato un episodio a Sansepolcro in cui un cane è stato investito da un'auto e abbandonato a terra in condizioni critiche. Una maestra che si trovava sul posto ha soccorso l’animale e ha cercato di aiutarlo. La scena si è svolta in una strada trafficata, mentre le autorità sono state allertate per intervenire.

Sansepolcro (Arezzo), 8 aprile 2026 – Un ennesimo caso di inciviltà si è verificato nelle prime ore della mattina di ieri a Sansepolcro, dove una cagnolina, di razza Yorkshire e di nome Milù, è stata investita mentre camminava lungo la strada, senza che l’automobilista responsabile dell’incidente si fermasse a prestare soccorso. La piccola, ferita e agonizzante, è rimasta abbandonata a terra, mentre il traffico continuava normalmente, e nessuno sembrava rendersi conto della sua sofferenza. Questo atto di insensibilità, purtroppo, è stato solo l’ennesimo di una serie di episodi in cui persone che investono animali non si fermano nemmeno per accertarsi delle loro condizioni, lasciandoli alla mercé della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Milù investita da un’auto: abbandonata a terra agonizzante, una maestra la salva Investita da un’auto, grave una donna. Un volo di due metri prima di cadere a terraEmpoli, 6 febbraio 2026 - Grave incidente questa mattina in via Sanzio a Empoli dove una donna di 44 anni è stata investita da un'auto rimediando un... Leggi anche: I figli degli altri: una vita da maestra. Il romanzo che racconta la scuola con gli occhi di una maestra