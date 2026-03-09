Un uomo ha investito un agente della polizia locale mentre guidava un'auto in un'area del mercato. L’uomo, trovato ubriaco e sotto l’effetto di droga, aveva entrato nella zona a velocità sostenuta e pedonale. Quando l’agente gli ha intimato l’alt, l’automobilista si è inizialmente fermato, ma poi ha continuato a muoversi. L’incidente si è verificato durante il mercato settimanale.

L'automobilista è stato denunciato. L'episodio a Pioltello, alle porte della Brianza Quando l'agente gli ha intimato l'alt, dopo che era entrato con l'auto a velocità sostenuta in un'area pedonale dove era in corso il mercato settimanale, inizialmente si è fermato. Ha arrestato la marcia per un attimo ma poi è ripartito. Poi la follia. Ha investito e trascinato per circa cinque metri un agente della polizia locale a Pioltello (Milano). L'investimento è avvenuto nella mattinata di sabato, quando nel comune dell'hinterland di Milano era giorno di mercato. Secondo quanto reso noto dal comando di polizia locale, al volante del veicolo c'era un uomo italiano, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Investe un agente della polizia e lo trascina per 5 metri poi scappa: trovato ubriaco e con la drogaQuando l'agente gli ha intimato l'alt, dopo che era entrato con l'auto a velocità sostenuta in un'area pedonale dove era in corso il mercato...

Investe l’agente al mercato: trovato ubriaco e con la drogaUn conducente ha investito un agente della polizia locale a Pioltello mentre quest’ultimo tentava di fermare il veicolo in un’area pedonale del...

Una raccolta di contenuti su Entra con l'auto nell'area del mercato...

Temi più discussi: Entra con l'auto nell'area del mercato e investe un agente della polizia locale: trovato ubriaco e con la droga; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Entra nell’auto con un coltello, poi rapina la conducente e fugge; Auto della polizia speronata durante un inseguimento esce di strada: feriti due agenti.

Bari, entra in stazione con l’auto e finisce sui binari: treni in ritardo di oreGrazie all'intervento dei vigili del fuoco c'è il lieto fine per la disavventura di un uomo anziano, che nel pomeriggio di domenica 5 ottobre è finito con la sua auto sui binari. Per cause ancora da ... bari.repubblica.it

Salerno, sfonda le pareti ed entra con l'auto in un ristoranteAttimi di terrore questo pomeriggio nel quartiere Fuorni di Salerno dove un uomo è balzato con la sua auto all'interno di un ristorante sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala. rainews.it

Chiunque abbia giocato a calcio sa che con un gruppo forte, coeso e solido si puó arrivare ovunque. Ed è proprio qui che entra in gioco il vero CAPOLAVORO di Mac AllegriC aver ricreato un gruppo forte e solido, anche rinunciando a pedine importanti ma ch x.com

Qualche giorno fa entra un signore da Be, prende un Club Vegan da asporto e va via. Dopo pochi minuti lo vedo tornare con il panino in mano, già rosicchiato. Dentro di me penso subito: “Perfetto… avrà trovato qualcosa che non va.” Invece mi guarda e mi dic - facebook.com facebook