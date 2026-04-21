Sicurezza e prevenzione delle truffe agli anziani | incontro tra carabinieri e Comune a Caltagirone

Stamattina nel municipio di Caltagirone si è svolto un incontro tra il comandante provinciale dei carabinieri, un ufficiale superiore, e rappresentanti del Comune. L’obiettivo principale dell’appuntamento è stato discutere delle strategie di sicurezza e delle misure di prevenzione contro le truffe rivolte agli anziani, con particolare attenzione ai reati contro il patrimonio. Durante la riunione sono stati affrontati aspetti legati alla tutela dei cittadini più fragili.

I temi della sicurezza e della prevenzione dei reati contro il patrimonio e delle truffe agli anziani sono stati al centro dell'incontro svoltosi stamani, in municipio, fra il comandante provinciale dei carabinieri, generale Salvatore Altavilla - accompagnato dal capitano Nastassija Magno e dal.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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