Intesa Sanpaolo e le pmi Premiate le dieci ‘vincenti’

A Torino si è svolto ieri il 13° appuntamento su 15 della nuova edizione di ‘Imprese Vincenti’, un programma promosso dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo e diretto da Stefano Barrese. Durante l’evento sono state premiate dieci piccole e medie imprese considerate vincenti, all’interno di un ciclo dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane. L’iniziativa coinvolge diverse tappe sul territorio e mira a valorizzare le imprese di successo nelle varie regioni.

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A Torino è andato in scena ieri il 13° incontro su 15 della nuova edizione di ‘Imprese Vincenti’: il programma che la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica alle eccellenze imprenditoriali. Dieci PMI del settore agroalimentare hanno testimoniato a una platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: Azienda Agricola Lenti Società Cooperativa di Lamezia Terme (CZ), Agrolio Srl di Andria (BT), Basso Fedele & Figli Srl di San Michele di Serino (AV), Dalter Alimentari Spa di Sant’Ilario D’Enza (RE), Lattebusche Sca di Busche di Cesiomaggiore (BL), Mancuso Vincenzo & C Srl di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intesa Sanpaolo e le pmi. Premiate le dieci ‘vincenti’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intesa Sanpaolo, parte da Milano il tour delle Imprese Vincenti Sullo stesso argomento Premi Intesa Sanpaolo alle ?Imprese vincenti? «Ecco dieci eccellenze»Dieci Pmi di Campania, Calabria e Sicilia hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero nel... Intesa Sanpaolo presentate a Bergamo le 10 “Imprese Vincenti”Dieci PMI della Lombardia Nord hanno testimoniato ad un’ampia platea di imprenditori i progetti di crescita in Italia e all’estero: per il comparto... #FlashAzioni #IntesaSanpaolo L'entusiasmo sui Tecnologici spinge il NASDAQ su nuovi livello record: gli acquisti sui titoli legati a #IntelligenzaArtificiale e Semiconduttori garantiscono sostegno nonostante la cautela sul fronte geopolitico. intesasanpaolo.pr x.com Trasferimento ipoteca / sostituzione garanzia con Intesa Sanpaolo: esiste davvero? E due mutui sulla stessa casa si possono avere? reddit Intesa Sanpaolo premia le 'Imprese Vincenti' dell'agroalimentareE' dedicata alle realtà del settore agroalimentare la tredicesima tappa di 'Imprese Vincenti', il programma che la divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedica ... quotidiano.net Imprese Vincenti 2026 Intesa Sanpaolo | Torino, premiate 10 PMI settore Agribusiness e la menzione ColdirettiImprese Vincenti 2026 Intesa Sanpaolo: 10 Pmi dell'agribusiness premiate a Torino con 2 menzioni speciali. Da Puglia e Sicilia al Veneto: quali sono ... ilsussidiario.net