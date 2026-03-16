Berto e il viaggio di Vivo | quando la libertà diventa una canzone

Berto presenta il suo nuovo singolo “Vivo”, un brano che racconta il viaggio come un momento di scoperta personale. La canzone mette in musica le sensazioni di libertà e le emozioni legate allo spostarsi e all’esplorare nuovi orizzonti. Il pezzo è stato scritto e registrato di recente, e la sua uscita ha attirato l’attenzione di vari media musicali.

Con il nuovo singolo “Vivo”, Berto trasforma l’esperienza del viaggio in una riflessione sulla libertà e sulla scoperta di sé. Il brano nasce da esperienze reali vissute tra Australia ed Europa, ma diventa anche il racconto simbolico di un percorso interiore fatto di incontri, intuizioni e momenti capaci di cambiare prospettiva. In questa intervista per La Prima Pagina, l’artista ripercorre gli episodi che hanno ispirato la canzone — dalle albe improvvisate con una chitarra alle avventure in barca — e racconta cosa significa, oggi, sentirsi davvero vivi. Un dialogo tra ricordi di viaggio e consapevolezze personali che danno forma allo spirito autentico del brano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Berto e il viaggio di “Vivo”: quando la libertà diventa una canzone Articoli correlati Leggi anche: InCanto Bergamo, quando una passione diventa “un viaggio straordinario” “Quando meno me lo aspetto”: il viaggio verso la libertà dei Tiromancino(askanews) — I Tiromancino annunciano il ritorno con Quando meno me lo aspetto, il loro 14esimo album in studio, trainato dal primo singolo Gennaio... Altri aggiornamenti su Berto e il viaggio di Vivo quando la... Discussioni sull' argomento Perseveranza, un viaggio negli abissi della mente di un uomo che odia il mondo e le persone; PERSEVERANZA di Barbara Codogno, recensione; Fulvio Ervas incontra gli studenti al Liceo Berto per Parole di Carta; Mom, residenti di Monigo infuriati: Rimettete la fermata tra le vie Castagnole e Sant'Elena. «Perseveranza», un viaggio negli abissi della mente di un uomo che odia il mondo e le personeIl romanzo di Barbara Codogno ha la voce di un uomo che prova fastidio per tutte le cose e le persone intorno a lui, fino alla violenza definitiva. La presentazione venerdì a Padova ... corrieredelveneto.corriere.it Minuto 69. ¡DOBLETE DE BERTO! 3-0. x.com PORK'N'ROLL -domenica 22 marzo inizia la primavera targata Berto Osteria... Dalle 17.00 musica con The Furitz, la salsiccia di Mirò Food truck e la birra del birrificio ceco Kamenice (Kamenice che dice Boh!)....dopotutto it's only suino but I like it! PORCOMO - facebook.com facebook