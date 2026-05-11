A sorpresa Giordana Angi incontra un coro di San Salvo

I giovani membri del coro di San Salvo, guidati dalla direttrice d’orchestra abruzzese, hanno incontrato l’artista italiana nota per aver partecipato al programma televisivo Amici di Maria De Filippi. L’evento si è svolto inaspettatamente, portando i ragazzi ad esibirsi davanti alla cantante. L’incontro ha visto protagonisti i musicisti e l’artista, senza altre personalità coinvolte o dichiarazioni ufficiali.

I giovanissimi musicisti del coro di San Salvo, di Maria Aurelia Casale, direttrice d’orchestra abruzzese, hanno incontrato un’artista italiana, che deve il suo successo al programma Amici di Maria De Filippi.Lei è Giordana Angi che, proprio dalla direttrice Casale, ha ricevuto una chiamata nel.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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