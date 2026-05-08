Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenza

La cantante britannica è stata sottoposta a un intervento chirurgico intestinale d’urgenza e, successivamente, i medici hanno deciso di indurla in coma farmacologico per assistere il suo recupero. La decisione è stata presa nel tentativo di proteggere le funzioni vitali e favorire la guarigione. La cantante si trova attualmente in uno stato di coma farmacologico, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

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I medici hanno indotto la cantante gallese Bonnie Tyler in coma farmacologico per favorire la sua guarigione, dopo un intervento chirurgico intestinale d’urgenza. Mercoledì, una nota ufficiale aveva reso noto il ricovero dell’artista settantaquattrenne in un ospedale vicino alla sua casa di Faro, in Portogallo. Ieri sera, il suo portavoce ha fornito un ulteriore aggiornamento sulle sue condizioni di salute. «Bonnie è stata indotta in coma farmacologico dai suoi medici per favorire la sua guarigione», ha affermato. «Sappiamo che tutti le augurate una pronta guarigione. Vi chiediamo di rispettare la sua privacy in questo momento difficile. Rilasceremo un ulteriore comunicato non appena possibile».🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d’urgenza Bonnie Tyler é colocada em coma induzido após cirurgia de emergência Notizie correlate Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO – Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico... Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: cosa è successo alla cantante di 74 anniBonnie Tyler, la celebre cantante gallese conosciuta in tutto il mondo per la hit Total Eclipse of the Heart, è stata ricoverata d’urgenza in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bonnie Tyler operata d’urgenza in Portogallo: come sta la cantante icona degli anni '80; La cantante britannica Bonnie Tyler in coma indotto dopo operazione; La cantante Bonnie Tyler, icona degli anni ’80, operata d’urgenza in Portogallo; La cantante Bonnie Tyler ricoverata in ospedale in Algarve. Bonnie Tyler in ospedale: operata d’urgenza all’intestino | Come sta la cantante galleseOperazione d'urgenza per la cantante Bonnie Tyler: lo staff rassicura sulle condizioni dell'artista. ilsussidiario.net Bonnie Tyler, coma farmacologico dopo un intervento d’urgenzaFARO - Bonnie Tyler è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nei pressi di Faro, in Portogallo, dove ha subito un delicato intervento chirurgico ... lopinionista.it Una perforazione all'intestino ha costretto Bonnie Tyler a un intervento d'urgenza all'ospedale di Faro. La cantante, che vive in Algarve da diversi anni, è priva di conoscenza. - facebook.com facebook