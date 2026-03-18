MotoGP Brasile | inondazioni nel paddock a pochi giorni dal weekend di gara

A pochi giorni dal Gran Premio del Brasile di MotoGP, il circuito di Goiania è stato coinvolto da intense inondazioni che hanno interessato il paddock, creando disagi tra i team e gli addetti ai lavori. Le piogge abbondanti hanno provocato allagamenti nelle aree di supporto e negli spazi dedicati alle squadre, rendendo difficile la preparazione per la gara. Nessuna informazione sulle conseguenze immediate sull'evento è stata ancora comunicata.

"> Inondazioni colpiscono il circuito di Goiania prima del Gran Premio del Brasile di MotoGP. Una pesante ondata di maltempo ha investito il circuito di Goiania, in Brasile, proprio mentre ci si prepara per il Gran Premio di MotoGP nel Paese sudamericano. Questa situazione ha generato preoccupazione tra squadre e appassionati, poiché sono già emerse nuove criticità riguardanti il layout e la sicurezza dell’evento. Il ritorno della MotoGP in Brasile, avvenuto dopo un’assenza di quasi due decenni, ha sollevato già alcuni interrogativi. Le recenti tempeste e le ulteriori piogge previste potrebbero complicare ulteriormente la situazione, rendendo le condizioni di gara più rischiose per i piloti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - MotoGP Brasile: inondazioni nel paddock a pochi giorni dal weekend di gara. Articoli correlati MotoGp, circuito allagato e paddock sommerso: le incognite sul nuovo Gp del Brasile. E la pioggia non dà treguaDopo 37 anni di assenza, Goiania si prepara ad accogliere già questo weekend il ritorno di una gara di MotoGp, ma il maltempo rischia di rovinare... Brasile, gravi inondazioni nel sud-est del Paese: almeno 25 mortiDa lunedì il sud-est del Brasile è colpito da piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni. Aggiornamenti e notizie su MotoGP Brasile Discussioni sull' argomento MotoGP | Forti piogge su Goiania: inondata parte della pista su cui si corre nel weekend; Marc Márquez chiede pace in occasione del ritorno della MotoGP in Brasile: un messaggio potente per l'unità. MotoGP, Gp Brasile 2026: dove vedere in diretta tv e streamingIl ritorno del Motomondiale in Brasile dopo 20 anni: gli orari e dove vedere qualifiche, Sprint e gara in diretta e differita ... ilfattoquotidiano.it Le foto del circuito di Goiana allagato in alcune curve due giorni prima del GP Brasile di MotoGPIl violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha sommerso in parte la pista di Goiana dove nel weekend va in scena la MotoGP: 25 centimetri di ... fanpage.it Dopo 37 anni, il ritorno del MotoGP in Brasile è in serio pericolo: pista impraticabile e paddock sommerso a poche ore dall'evento - facebook.com facebook #MotoGP #BrazilianGP Ai Ogura: "Sarà la mia prima volta in Brasile e di fatto partiamo tutti da zero. Non ho l'esatta prospettiva di come sia la pista a dir la verità: mercoledì quando arriverò in circuito farò qualche giro a piedi e visionerò la piantina del tracciato, x.com