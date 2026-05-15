Interporto Padova | Arcoraci contesta la Newco e denuncia un ricorso

Un confronto tra le parti riguarda l’Interporto Padova, con un rappresentante che ha contestato la creazione di una nuova società e ha presentato un ricorso legale. Si è anche discusso di un ricorso che, secondo alcune fonti, sarebbe stato nascosto al Consiglio Comunale. La Provincia ha dovuto posticipare una seduta prevista per il 14 maggio senza fornire spiegazioni ufficiali, suscitando attenzione sulla trasparenza del processo. La vicenda si svolge nel contesto delle decisioni sulla gestione e lo sviluppo dell’area logistica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi ha nascosto il ricorso legale al Consiglio Comunale?. Perché la Provincia ha dovuto rimandare la seduta del 14 maggio?. Come cambierà la gestione dell'Interporto con l'ingresso dei privati?. Quali rischi corre il patrimonio pubblico con la creazione della Newco?.? In Breve Consiglio comunale approva fusione Fiera in Interporto Spa l'11 maggio scorso.. Provincia rimanda seduta del 14 maggio per ricorso sulla gara societaria.. Arcoraci propone ingresso Regione Veneto o altri capoluoghi nella gestione pubblica.. Critiche al sindaco Giordani per mancata comunicazione del ricorso ai consiglieri.. Sebastiano Arcoraci contesta l’operazione sulla quota del 70% dell’Interporto di Padova, denunciando un ricorso sulla gara che ha spinto la Provincia a rimandare la seduta consiliare prevista per giovedì 14 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Interporto Padova: Arcoraci contesta la Newco e denuncia un ricorso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Interporto, Arcoraci contesta la Newco: «Operazione da fermare, si rischia di consegnare un gioiello pubblico ai privati»Il ricorso sulla gara per l’aggiudicazione del 70% della quota societaria di Interporto riaccende lo scontro politico attorno al futuro di uno degli... Interporto, Tarzia attacca: «Sul ricorso alla Newco il Consiglio è stato lasciato al buio»Il ricorso al Tar sulla Newco Interporto accende lo scontro politico a Palazzo Moroni. Interporto, Arcoraci contesta la Newco: Operazione da fermare, si rischia di consegnare un gioiello pubblico ai privatiDopo la notizia del ricorso sulla gara per il 70% della quota societaria, l’ex componente dei Cda di Interporto e Fiera critica la mancanza di trasparenza verso il Consiglio comunale e chiede a Camera ... padovaoggi.it Interporto, Tarzia attacca: Sul ricorso alla Newco il Consiglio è stato lasciato al buioIl capogruppo Udc denuncia una gestione poco trasparente della vicenda e chiede chiarezza al sindaco: Si parla di una società a partecipazione pubblica, il Consiglio doveva essere informato ... padovaoggi.it