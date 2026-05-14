Interporto Tarzia attacca | Sul ricorso alla Newco il Consiglio è stato lasciato al buio

Il ricorso al Tribunale amministrativo presentato sulla Newco di Interporto ha suscitato una risposta dura da parte di un esponente politico locale. Il rappresentante dell’Unione di Centro ha accusato la maggioranza di aver lasciato il Consiglio comunale all’oscuro di una decisione considerata cruciale per il settore. La questione riguarda un procedimento che coinvolge la costituzione di una nuova società legata alla gestione dell’area logistica e ha acceso un dibattito tra le forze politiche presenti.

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