Interporto Tarzia attacca | Sul ricorso alla Newco il Consiglio è stato lasciato al buio
Il ricorso al Tribunale amministrativo presentato sulla Newco di Interporto ha suscitato una risposta dura da parte di un esponente politico locale. Il rappresentante dell’Unione di Centro ha accusato la maggioranza di aver lasciato il Consiglio comunale all’oscuro di una decisione considerata cruciale per il settore. La questione riguarda un procedimento che coinvolge la costituzione di una nuova società legata alla gestione dell’area logistica e ha acceso un dibattito tra le forze politiche presenti.
Il ricorso al Tar sulla Newco Interporto accende lo scontro politico a Palazzo Moroni. A intervenire è Luigi Tarzia, capogruppo Udc, che denuncia quella che definisce una gestione ai limiti dell’«opacità istituzionale» su un passaggio ritenuto particolarmente delicato per il futuro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sullo stesso argomento
Accorpamenti e tagli a scuola. Ora il ricorso al Consiglio di StatoSi accende nuovamente lo scontro giudiziario intorno al dimensionamento scolastico per l’anno 2026-2027 che prevede il taglio della dirigenza alla...
Roma: ricorso al Consiglio di Stato contro il limite 30 km/hSabato 14 marzo 2026, alle ore 11:52, un ricorso straordinario è stato depositato al Consiglio di Stato contro il provvedimento della giunta...