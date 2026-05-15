Internazionali semifinali a rischio rinvio? Cosa succede con Sinner

Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista si trova al centro di una possibile modifica nel programma delle semifinali degli Internazionali, a causa di circostanze non ancora definite. La sua partecipazione potrebbe essere rimandata o modificata in base a decisioni da parte degli organizzatori, che stanno valutando diverse opzioni. La situazione riguarda esclusivamente la partita prevista e non coinvolge altri incontri del torneo. Restano da capire eventuali sviluppi o comunicazioni ufficiali in merito.

(Adnkronos) – La semifinale di Jannik Sinner a rischio rinvio? Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto degli Internazionali d'Italia 2026, con il meteo che però potrebbe stravolgere il programma del Masters 1000 di Roma, che prevede anche la sfida tra Luciano Darderi e Casper Ruud. Il meteo instabile di oggi sulla Capitale mette infatti a rischio il regolare svolgimento delle due partite. Su Roma è prevista pioggia tra le 14 e le 16, e questo potrebbe ritardare la prima semifinale di Darderi, in programma sul Centrale alle ore 15.30. L'eventuale slittamento del match rende ancora più complicato il quadro per Sinner. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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