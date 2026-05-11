WTA Roma 2026 | agli Internazionali d’Italia Gauff si salva si concretizzano Pegula-Swiatek e Rybakina-Svitolina

Nella giornata degli ottavi di finale al Foro Italico di Roma, le giocatrici della WTA hanno affrontato le proprie partite. Gauff ha superato il turno, mentre sono state ufficializzate le sfide tra Pegula e Swiatek, così come tra Rybakina e Svitolina. La fase a eliminazione diretta si è conclusa con alcune conferme e nuovi accoppiamenti per i prossimi incontri.

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Si chiude la giornata dedicata agli ottavi di finale per quel che riguarda l’intero consesso della WTA al Foro Italico di Roma. Persa la numero 1 Aryna Sabalenka, gli Internazionali d’Italia trovano comunque parecchie storie da raccontare. Ognuna, chiaramente, col proprio tipo di interesse. Prima di tutto, però, va annotato come non sia stato un bel vedere una BNP Paribas Arena decisamente più vuota di quanto si sarebbe potuto sperare per Swiatek-Osaka, un match che mette di fronte due tra le più (giustamente) popolari. In ogni caso, non è stato il thriller stile Roland Garros 2024 che ci si poteva sperare di attendere. 6-2 6-1 e la polacca va nei quarti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026: agli Internazionali d’Italia Gauff si salva, si concretizzano Pegula-Swiatek e Rybakina-Svitolina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WTA Stoccarda 2026, Rybakina si salva in volata. Fuori Gauff e SwiatekLa giornata dedicata ai quarti di finale del torneo WTA di Stoccarda si rivela a dir poco esplosiva. WTA Madrid 2026, Rybakina soffre ma vince. Agli ottavi anche Gauff e Pegula, eliminata GrantSi sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Madrid. Argomenti più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky; WTA Roma 2026, Coco Gauff approda agli ottavi. Clamorosa eliminazione di Sabalenka. 2026 WTA 1000 Roma: Tabellone Principale Singolare reddit Rassegna un po' cosi #RiccardoCrivelli #FedericaCocchi @MarcoIaria1 @paolobertolucci @Gazzetta_it 10/05/2026 #IBI26 #Jannik #Sinner #Ofner #Cobolli #Bellucci #Paolini #Sabalenka x.com WTA Roma 2026, Gauff si testa con Jovic. Promette scintille la sfida Swiatek-OsakaAumenta l'importanza della posta in palio, cresce l'intensità delle partite e ogni punto pesa sempre di più nel lungo sprint che condurrà all'atto ... oasport.it