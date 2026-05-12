Internazionali Roma 2026 oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino poi Darderi e Musetti | orari e dove vederli in tv

Oggi si disputano gli ottavi degli Internazionali di Roma 2026, con diversi match in programma. La giornata inizia con il derby italiano tra Sinner e Pellegrino, dopo la vittoria di ieri del siciliano contro Tiafoe. Successivamente sono previsti anche gli incontri di Darderi e Musetti. Gli appassionati possono seguire le partite agli orari stabiliti sui canali televisivi dedicati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oggi martedì 12 maggio, gli ottavi degli Internazionali Roma 2026. Occhi puntati sul derby italiano Sinner-Pellegrino, dopo l’impresa del 29enne siciliano di ieri contro Tiafoe. Tra i due tennisti azzurri non è il primo incontro, visto che nel 2019 nell’unico precedente vinse Jannik con un doppio 6-1. La giornata al Foro Italico prevede anche la sfida Musetti-Ruud, con il carrarino che tiene gli appassionati in apprensione a causa delle precarie condizioni fisiche. Spazio anche a Luciano Darderi, il 24enne se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. Don’t wake this guy up??? Qualifier Andrea Pellegrino is 3rd lowest-ranked man to reach R16 in Rome in this century after No.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino, poi Darderi e Musetti: orari e dove vederli in tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Indian Wells 2026, Sinner e Musetti in campo oggi: orari e dove vederli in tvOggi venerdì 6 marzo cinque italiani in campo, tra cui Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, all’Atp Indian Wells 2026, Masters 1000 della California... Sinner e Musetti oggi all’Atp Madrid 2026: avversari, orari e dove vederli in tvJannik Sinner e Lorenzo Musetti scendono in campo oggi, domenica 26 aprile, all’Atp Madrid 2026. Argomenti più discussi: Tennis oggi · Roma 2026: Risultati di tutte le partite in diretta degli Internazionali d'Italia; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Nove azzurri in campo: il programma di oggi su Sky; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo. Comincia la seconda settimana degli Internazionali di Roma. Quiet Please continuerà a raccontarveli insieme a @decathlonitalia : Jannik Sinner perderà un set? Prizmic o Jodar? Iga Swiatek vincerà il suo primo torneo nel 2026? x.com Internazionali BNL d'Italia 2026: programma degli italiani e dirette tvTutto il programma della giornata agli Internazionali di Roma: Sinner atteso sul Centrale, gli altri italiani in campo e le opzioni per seguirli in diretta ... notizie.it