Internazionali Roma 2026 oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino poi Darderi e Musetti | orari e dove vederli in tv
Oggi si disputano gli ottavi degli Internazionali di Roma 2026, con diversi match in programma. La giornata inizia con il derby italiano tra Sinner e Pellegrino, dopo la vittoria di ieri del siciliano contro Tiafoe. Successivamente sono previsti anche gli incontri di Darderi e Musetti. Gli appassionati possono seguire le partite agli orari stabiliti sui canali televisivi dedicati.
Oggi martedì 12 maggio, gli ottavi degli Internazionali Roma 2026. Occhi puntati sul derby italiano Sinner-Pellegrino, dopo l’impresa del 29enne siciliano di ieri contro Tiafoe. Tra i due tennisti azzurri non è il primo incontro, visto che nel 2019 nell’unico precedente vinse Jannik con un doppio 6-1. La giornata al Foro Italico prevede anche la sfida Musetti-Ruud, con il carrarino che tiene gli appassionati in apprensione a causa delle precarie condizioni fisiche. Spazio anche a Luciano Darderi, il 24enne se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. Don’t wake this guy up??? Qualifier Andrea Pellegrino is 3rd lowest-ranked man to reach R16 in Rome in this century after No.🔗 Leggi su Lapresse.it
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