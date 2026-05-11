Oggi agli Internazionali di Roma 2026 si svolgono diverse partite del terzo turno del torneo Masters 1000. Quattro italiani sono in programma in campo, tra cui Jannik Sinner, e si giocheranno in varie sedi del torneo. L’evento si svolge in Italia e le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri dal vivo. La giornata promette un grande spettacolo con diversi match di alto livello.

Giornata ricca di appuntamenti agli Internazionali Roma 2026. Sono quattro gli italiani che scenderanno in campo oggi, lunedì 11 maggio, per il terzo turno del Masters 1000 capitolino. Il primo è Mattia Bellucci, seguito in ordine da Andrea Pellegrino, Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Il n°1 del mondo è il grande atteso di giornata: alle ore 15, sul campo centrale, sfida l’australiano Alexei Popyrin, capace di eliminare Matteo Berrettini e Jakub Mensik. Domani, invece, tocca a Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, già qualificati agli ottavi di finale dopo aver dato spettacolo ieri sui campi del Foro Italico. The Foro is ready for a new day, check today’s Order of Play??? Tickets available here: https:t.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, oggi in campo Jannik Sinner e altri tre italiani: orario e dove vederli in tv

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