Internazionali Roma 2026 Darderi-Ruud per la finale – La diretta
Oggi, venerdì 15 maggio, si svolge l'incontro tra Luciano Darderi e Ruud per determinare chi accederà alla finale degli Internazionali Roma 2026. La partita è in corso e rappresenta una delle sfide decisive del torneo. I due tennisti si affrontano in questa fase del torneo, con l’obiettivo di raggiungere l’ultimo atto della competizione. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione da parte del pubblico e degli appassionati di tennis.
Luciano Darderi oggi, venerdì 15 maggio, si gioca l’accesso alla finale degli Internazionali Roma 2026. L’azzurro, n°20 del mondo, sfida al Foro Italico il norvegese Casper Ruud, n°25 Atp ed ex n°2. Si tratta di una sfida inedita e storica per il 24enne nato in Argentina, alla sua prima semifinale in un torneo Masters 1000. Il tennista di Villa Gesell, inoltre, grazie ai risultati ottenuti a Roma, si è assicurato la posizione n°16 della classifica mondiale, suo nuovo best ranking. Più tardi, invece, scenderà in campo il n°1 del mondo Jannik Sinner contro il russo Daniil Medvedev. DAJE LUCIO?????? #IBI26 pic.twitter.comFZWFSfDIJ1 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2026 Darderi contro Ruud – La semifinale in diretta Inizio diretta: 150526 15:00 Fine diretta: 150526 18:00 15:13 150526 Darderi-Ruud in campo alle 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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