Internazionali piove e Sinner litiga con arbitro | Non voglio scivolare

Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, si è verificato un episodio tra Jannik Sinner e l’arbitro. La partita tra il tennista italiano e il russo Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia nel corso del terzo set, che aveva già deciso il punteggio. In seguito, Sinner si è confrontato con l’arbitro per alcune decisioni prese durante il match, manifestando il suo disappunto. La sfida è proseguita dopo l’interruzione, in un’atmosfera tesa.

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