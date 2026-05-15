Internazionali piove e Sinner litiga con arbitro | Non voglio scivolare
Durante la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, si è verificato un episodio tra Jannik Sinner e l’arbitro. La partita tra il tennista italiano e il russo Daniil Medvedev è stata interrotta a causa della pioggia nel corso del terzo set, che aveva già deciso il punteggio. In seguito, Sinner si è confrontato con l’arbitro per alcune decisioni prese durante il match, manifestando il suo disappunto. La sfida è proseguita dopo l’interruzione, in un’atmosfera tesa.
(Adnkronos) – Jannik Sinner litiga con l'arbitro agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro ha sfidato il russo Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita interrotta per pioggia durante il decisivo terzo set. Sinner però, prima della sospensione del match, ha avuto un'accesa discussione con la giudice di sedia. Inizialmente infatti, nonostante la pioggia crescente sul Foro Italico, l'arbitro lasciava giocare, non sospendendo la partita. L'azzurro si è quindi avvicinato a rete, chiedendo come ami non interrompesse il gioco: "Non voglio scivolare sulle righe", ha detto Sinner. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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