Cobolli litiga con le corde | rompe tre racchette e parla con l' arbitro Cosa è successo

Durante un match contro un avversario, l’atleta italiano ha avuto un episodio insolito quando tre delle sue racchette si sono rotte a causa delle corde. La partita, conclusa con una vittoria in tre set, si è interrotta momentaneamente con l’atleta che ha parlato con l’arbitro. L’incidente ha attirato l’attenzione sui momenti di tensione che si sono verificati durante il confronto sul campo.

Durante la partita contro Comesana, poi vinta dall'azzurro in tre set, Flavio Cobolli si è ritrovato a gestire una situazione particolare: a tre delle sue racchette sono saltate le corde. Flavio, dopo un breve colloquio con il giudice di sedia, ha dovuto proseguire il match con una racchetta incordata senza la tensione da lui richiesta. Nonostante il "problema tecnico", Cobolli è riuscito comunque a portarsi a casa il passaggio del turno. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli litiga con le corde: rompe tre racchette e parla con l'arbitro. Cosa è successo Darderi protesta con l’arbitro, ma la regola che invoca non è valida: cosa è successoL’azzurro si ferma durante lo scambio per un presunto “out” gridato dagli spalti, ma il giudice di sedia assegna il punto all’australiano dopo la... Leggi anche: Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha La tensione tra Cobolli e Munar per un nastro in finale di #DavisCup Si parla di: Cobolli litiga con le corde: rompe tre racchette e parla con l'arbitro. Cosa è successo; Cobolli al secondo turno a Montecarlo. PREMIUM Cobolli: Vincere è la benzina giusta per andare avantiTennis - Cobolli guarda avanti: Non ho avuto buone sensazioni, ma era importante trovare subito il feeling giusto con la superficie ... ubitennis.com