Internazionali oggi Sinner-Medvedev – Diretta

Oggi si gioca la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026 di tennis, con il confronto tra il tennista italiano e il russo. L'incontro, che si svolge sulla terra battuta di Roma, viene trasmesso in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Si tratta di una sfida che apre le porte alla finale del torneo Masters 1000, con i due atleti pronti a darsi battaglia nel penultimo atto della competizione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della finale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Sinner è reduce dalla vittoria nei quarti contro un altro russo, Andrej Rublev, che gli è valsa, raggiungendo, per il secondo anno consecutivo, la semifinale del torneo di casa. In caso di passaggio del turno, Sinner troverà in finale Casper Ruud, che ha eliminato Luciano Darderi nella prima semifinale. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Passantone di rovescio di Sinner che sorprende Medvedev

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Diretta Sinner vs Medvedev reddit

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