Al Foro Italico si sono disputati i quarti di finale del torneo maschile con la presenza di Darderi, mentre Bolelli e Vavassori hanno giocato nel doppio. Nella sessione serale degli Internazionali d'Italia, Luciano è sceso in campo contro Jodar. Nel torneo femminile, Pegula e Swiatek sono entrate in azione. La giornata ha visto diverse sfide sui campi romani, con atleti di varie nazionalità impegnati nelle rispettive gare.

Domani sarà il primo giorno di quarti di finale maschili agli Internazionali d'Italia. E per la prima volta in questo torneo ci sarà soltanto un italiano in campo in singolare, che sarà Luciano Darderi. Affronterà in sessione serale, come secondo match non prima delle 20.30, Rafael Jodar. L'altro azzurro ai quarti di finale è chiaramente Jannik Sinner, arrivato a 31 vittorie di fila nei Masters 1000, record assoluto condiviso con Djokovic. Giocherà, essendo nella parte alta del tabellone, giovedì contro Andrey Rublev, testa di serie n.12. Ancora non si sa l'orario, se in sessione diurna o serale. Per Luciano quello di domani sarà il primo quarto di finale 1000 in carriera, dopo la bellissima vittoria in rimonta contro Alexander Zverev.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Foro Italico, il programma: nei quarti maschili c'è Darderi. Bolelli-Vavassori impegnati nel doppio

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