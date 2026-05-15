Internazionali Medvedev si lamenta per Sinner | cos’è successo

Durante le semifinali del Masters 1000 di Roma, disputate il 15 marzo, Daniil Medvedev ha espresso alcune lamentele riguardo a un precedente incontro contro il tennista italiano. La partita si è svolta sotto gli occhi di un pubblico numeroso, mentre il russo ha manifestato segni di disagio fisico durante il match. La sfida si è conclusa con la vittoria dell'italiano, che ha superato l’avversario in due set. La partita ha attirato l’attenzione anche per le condizioni fisiche di Medvedev, che ha mostrato segni di affaticamento.

(Adnkronos) – Daniil Medvedev si lamenta agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 15 marzo, il tennista azzurro ha sfidato il russo nella semifinale del Masters 1000 di Roma, in una partita in cui è sembrato accusare qualche problema fisico. Durante il decisivo terzo set, in campo è sceso il fisioterapista, che gli ha massaggiato la coscia destra. Medvedev, vedendo la scena, è sembrato 'preoccupato' che il gioco potesse interrompersi. "Non può chiamare un medical time out per i crampi vero?", "no, per crampi no", ha risposto la giudice di sedia. Non è il primo momento di nervosismo palesato dal russo. Durante il secondo set, vinto 7-5, Medvedev ha scagliato una pallina con violenza verso l'altro lato della rete, prendendosi i fischi del Centrale. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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When Medvedev Stole Sinner's Toy

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