Berrettini travolge Medvedev a Montecarlo e si ‘scusa’ con… Carlo Verdone Cos’è successo

Matteo Berrettini ha vinto contro Daniil Medvedev nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, con un punteggio di 6-0 6-0. La partita si è conclusa con un successo netto per il tennista italiano, che si è poi scusato pubblicamente con il regista e attore italiano. L’incontro ha attirato l’attenzione per la sua netta differenza di risultato tra i due avversari.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini spazza via Daniil Medvedev a Montecarlo, vincendo con il punteggio di 6-0 6-0 nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, e si scusa. con Carlo Verdone. Il simpatico siparietto al termine del match sul Court Ranier III, dominato dall'azzurro in poco meno di un'ora. Berrettini si è reso protagonista di un simpatico siparietto, scrivendo sulla telecamera "Scusa Carlo V.!". Una dedica speciale tutta per l'attore romano, che non ha mai nascosto la simpatia per il russo, il suo tennista preferito. Berrettini ha commentato così la straordinaria prestazione di oggi: "È stata una partita stana, non mi aspettavo di giocare così bene e non mi aspettavo che lui facesse così fatica, è stata una delle migliori partite della mia vita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil... LIVE Berrettini-Medvedev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-BLOCKX (4° MATCH DALLE 11. Furia Medvedev a Montecarlo: sceneggiata indegna, fischi e rischio multa. Le scuse di Berrettini a Carlo VerdoneUna prova di forza incredibile di Matteo, che ha dimostrato di essersi messo alle spalle la deludente sconfitta all’esordio all’ ATP 250 di Marrakech contro Inacio Buse ottenendo – al quarto tentativo ... sport.virgilio.it Tennis, Berrettini, la vittoria su Medvedev e poi le scuse a Carlo VerdoneScusa Carlo Verdone!. Matteo Berrettini stravince a Montecarlo il suo match contro Daniil Medvedev travolgendo il numero 10 del mondo con un doppio 6-0 e poi si scusa con l'attore italiano per aver ... napolimagazine.com