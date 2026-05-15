Internazionali il sogno di Darderi sfuma in semifinale | Ruud domina in due set

Luciano Darderi non riesce a raggiungere la finale agli Internazionali d’Italia 2026. Nel match di semifinale, il giocatore italiano si è confrontato con il norvegese Casper Ruud, che si è imposto in due set con un punteggio di 6-1 6-1. La partita si è svolta sui campi del Foro Italico, terminando con la vittoria di Ruud che ha avanzato alla finale del torneo.

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Sfuma in semifinale il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurro si arrende al norvegese Casper Ruud, che si impone con un netto 6-1 6-1 sui campi del Foro Italico. Match a senso unico La partita, durata poco più di un’ora di gioco effettivo, è stata condizionata anche da una lunga interruzione per pioggia che ha fermato il match per oltre un’ora. Alla ripresa, Ruud ha mantenuto il controllo senza concedere spazio al numero 18 del seeding. Darderi ha pagato le fatiche accumulate nei turni precedenti, dopo la rimonta contro Zverev agli ottavi e la battaglia nei quarti contro lo spagnolo Jodar. Ruud in finale Con questo successo, Ruud conquista la sua prima finale a Roma e rientrerà tra i primi 20 del ranking Atp. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Internazionali, il sogno di Darderi sfuma in semifinale: Ruud domina in due set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali, Darderi crolla con Ruud: sfuma il sogno di una finale "italiana"Termina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro... Internazionali: Darderi battuto in due set, Ruud vola in finaleAGI - Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 ATP in scena sui campi in terra rossa... Internazionali, sfuma il sogno di Darderi: Ruud è il primo finalista x.com Internazionali, svanisce il sogno di Darderi, il primo finalista è Casper RuudL'italo-argentino, apparso affaticato dopo la maratona con Jodar, si arrende al norvegese che vince 6-1 6-1. Attesa per la semifinale di Sinner ... rainews.it Internazionali, Darderi crolla con Ruud: sfuma il sogno di una finale italianaTermina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa ... iltempo.it Sono un neolaureato autistico e sento di non andare d'accordo con il mercato. Dovrei seguire il mio sogno di andare al master/dottorato/concorsi? reddit