Internazionali | Darderi battuto in due set Ruud vola in finale

Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia 2026, il torneo Masters 1000 ATP disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Nel match valido per questa fase, è stato sconfitto in due set da Rafael Ruud, che ha così conquistato il posto in finale. La partita ha avuto luogo nella giornata di oggi tra le mura storiche del torneo italiano, che vede ora il norvegese pronto a disputare l’ultimo atto della competizione.

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AGI - Termina in semifinale l’avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d’Italia 2026, il Masters 1000 ATP in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L’azzurro, testa di serie numero 18 del tabellone, si arrende in due set al norvegese Casper Ruud, 23º favorito del seeding, in un match condizionato anche da un’interruzione di quasi due ore per pioggia. Un passivo pesante dopo le battaglie dei turni precedenti. Pesante il 6-1 6-1 — maturato in un’ora e cinque minuti — subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Alexander Zverev, e della battaglia dei quarti, dove aveva superato il giovane spagnolo Rafa Jodar. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali: Darderi battuto in due set, Ruud vola in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Musetti trionfa al Foro Italico: battuto Mpetshi Perricard in due set! Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner vola agli ottavi degli Internazionali d’Italia: battuto Popyrin in due set Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due setMONTECARLO (MONACO) - Jannik Sinner è in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un... #Tennis Due italiani in semifinale del singolare maschile oggi agli Internazionali di Roma. Alle 15:30 #Darderi scenderà in campo contro #Ruud. Alle 19:00 circa #Sinner sfiderà #Medvedev, che ieri ha battuto in rimonta il 20enne spagnolo Martin Landaluce x.com Luciano Darderi ha perso la semifinale degli Internazionali di tennis contro Casper RuudIl tennista italiano Luciano Darderi ha perso contro il norvegese Casper Ruud la semifinale degli Internazionali di Roma, il più importante torneo di tennis in Italia. Darderi è stato battuto in due s ... ilpost.it Darderi eliminato, Ruud in finale agli Internazionali BNL d'Italia 2026La sfida interrotta per pioggia e ripresa dopo circa 2 ore di attesa si è conclusa con il successo del norvegese. Si ferma in semifinale l'azzurro autore delle imprese contro Zverev e Jodar ... romatoday.it Internazionali BNL d'Italia: Darderi e Arnaldi al 3° turno, bene Cocciaretto reddit