Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026, il torneo Master 1000 ATP disputato sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Nel match conclusivo, il giocatore ha perso contro il tennista olandese, che ha vinto in due set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-2 in favore dell'avversario. La sconfitta ha impedito a Darderi di raggiungere la finale del torneo, interrompendo così la sua corsa nel torneo romano.

Termina in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia 2026, il Master 1000 Atp in scena sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. L'azzurro - testa di serie numero 18 del tabellone - si arrende in due set di fronte al norvegese Casper Ruud, 23esimo favorito del seeding, in un match condizionato anche da un'interruzione di quasi due ore per pioggia. Pesante il 6-1 6-1 - in un'ora e cinque minuti di gioco - subito da Darderi, che ha pagato le fatiche degli ottavi di finale, vinti in rimonta contro il tedesco Zverev, e della battaglia dei quarti, dove ha avuto la meglio sul giovane spagnolo Jodar. Ruud tornerà nella top 20 Atp al termine del torneo e aspetta in finale, la prima per lui a Roma, il vincente del match di stasera tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Internazionali, Darderi crolla con Ruud: sfuma il sogno di una finale "italiana"

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