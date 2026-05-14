Internazionali Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinale

Daniil Medvedev ha vinto il suo match agli Internazionali d'Italia 2026 e si è qualificato per le semifinali. In questa fase, incontrerà Jannik Sinner, che ha già raggiunto questa tappa del torneo. La partita tra Medvedev e Landaluce si è conclusa con la vittoria del primo, portando il russo a confrontarsi con il tennista italiano nelle prossime sfide. La semifinale si giocherà nelle prossime ore, con due tra i principali favoriti ancora in corsa.

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(Adnkronos) – Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista russo ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 in due ore e 24 di gioco al termine di una partita che, durante il secondo parziale,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali Roma 2026, Medvedev avversario di Sinner in semifinale: battuto LandaluceSarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra... Internazionali Roma 2026, sarà Medvedev l’avversario di Sinner in semifinale: battuto LandaluceSarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra... Jannik Sinner batte un buon Andrey Rublev sul Centrale del Foro Italico (6-2 6-4) e conquista la 50ª semifinale in carriera a livello ATP, la 6ª stagionale e la 5ª consecutiva, tornando al penultimo atto degli Internazionali d'Italia per il secondo anno di fila: sfider x.com Internazionali, Medvedev batte Landaluce e raggiunge Sinner in semifinaleSarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista russo ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce in tre set con il ... adnkronos.com Internazionali, Medvedev rimonta Landaluce: sarà lui a sfidare Sinner in semifinale!Dopo due ore e mezza e una breve interruzione per pioggia, il russo ha avuto la meglio e si è regalato la seconda sfida stagionale contro Jannik ... corrieredellosport.it