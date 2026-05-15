Venerdì all’internazionale d’Italia vedrà due giocatori italiani impegnati nelle semifinali, con uno di loro che potrebbe arrivare in finale affrontando un avversario di alto livello. Sinner sfiderà Medvedev, mentre Darderi punta a raggiungere la finale, alimentando le speranze di un derby tutto italiano. La giornata rappresenta un momento cruciale nel torneo e potrebbe regalare una finale tutta nostrana. I match sono attesi con grande interesse dagli appassionati di tennis.

Oggi giornata decisiva. Sarà un venerdì made in Italia quello del torneo di tennis degli Internazionali d’Italia, con due azzurri protagonisti delle semifinali e il sogno di uno storico derby in finale. Attenzione, tutta e come sempre su Jannik Sinner, che tornerà in campo questa sera sera. Il numero uno del mondo affronterà sul Centrale, non prima delle 19, Daniil Medvedev, ex numero uno ATP e uno dei pochi top player ancora in corsa nel torneo e vecchia “bestia nera” di Sinner. Nel pomeriggio spazio invece alla sorpresa del torneo, Luciano Darderi, protagonista di un cammino non da poco nel corso del torneo. L’azzurro sfiderà non prima delle 15. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Internazionali d’Italia 2026, venerdì azzurro: Sinner sfida Medvedev, Darderi sogna la finale

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