Nella quarta giornata degli Internazionali d’Italia, i tennisti italiani Musetti e Darderi fanno il loro debutto sul campo centrale. La giornata si svolge con la presenza di diversi giocatori italiani, mentre il torneo continua a richiamare l’attenzione degli appassionati di tennis. I match di venerdì vedono in campo anche altri atleti, con l’obiettivo di avanzare nel torneo e conquistare il pubblico presente.

Sarà ancora una volta l’azzurro il colore dominante nella quarta giornata degli Internazionali d’Italia. L’atmosfera comincia a scaldarsi e, in attesa del debutto del favorito assoluto previsto per domani, scendono in campo i primi grossi calibri. In programma i match della parte bassa del secondo turno del singolare maschile e di quello femminile. Musetti e Darderi sono pronti al debutto nel torneo. Il giocatore toscan o, testa di serie numero otto, affronta nel match serale sul Campo Centrale il francese Giovanni Mpetshi Perricard, avversario con cui conduce 4-1 nel bilancio dei confronti diretti. Importante partire bene per continuare a consolidare il percorso di crescita dopo il rientro dall’infortunio: c’è da difendere la semifinale dello scorso anno.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti e Darderi al debutto nel venerdì azzurro degli Internazionali d’Italia

Notizie correlate

Internazionali d’Italia, impresa Noemi Basiletti: battuta Tomljanovic al debutto nel main drawLa 20enne toscana continua la sua favola al Foro Italico: dopo le prequalificazioni conquista il secondo turno battendo Ajla Tomljanovic in due set.

Leggi anche: Miami, ecco le sfide degli azzurri. Berrettini c’è, Cocciaretto con Gauff. Darderi-Arnaldi al via. Stop Musetti

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: ATP Roma, non solo Sinner: il percorso di Musetti, Cobolli e Darderi alla conquista del Foro Italico; IBI 26, il tabellone degli italiani; Tennis, i titoli ATP e WTA per l'Italia nel 2026 in singolare e doppio: tutte le vittorie · LIVE tracker; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma.

Musetti e Darderi al debutto nel venerdì azzurro degli Internazionali d’ItaliaSarà ancora una volta l'azzurro il colore dominante nella quarta giornata degli Internazionali d'Italia. L'atmosfera comincia a scaldarsi e, in attesa del ... oasport.it

ATP Roma, non solo Sinner: il percorso di Musetti, Cobolli e Darderi alla conquista del Foro ItalicoTennis - ATP | Il cammino delle altre tre teste di serie azzurre: Musetti cerca la rivincita con Djokovic ai quarti, Cobolli e Darderi con vista Medvedev e Zverev agli ottavi ... ubitennis.com

ATP Roma, due francesi per gli azzurri: Mpetshi Perricard raggiunge Musetti, per Cobolli c'è Atmane facebook

Montepremi più equi, è questa la richiesta inviata dai tennisti agli Slam Anche Lorenzo Musetti ha firmato la lettera inviata agli organizzatori dei tornei più importanti per richiedere che i giocatori abbiano più peso nella spartizione dei ricavi Se vuoi ve x.com