Oggi si disputano le semifinali degli Internazionali di Roma, con due tennisti italiani in campo. Sinner e Darderi si sfidano in incontri che potrebbero portare a una finale tutta italiana. La giornata si svolge nel rispetto del calendario e vede i due atleti confrontarsi sui campi della capitale, con l’obiettivo di raggiungere la finale e proseguire la corsa nel torneo. La competizione si svolge in un’atmosfera di attesa e tensione tra gli appassionati di tennis.

Oggi in campo i due tennisti azzurri.. Giornata di semifinali agli internazionali di Roma con due tennisti impegnati e la possibilità di vedere una finale tutta italiana. Se la presenza del numero uno al mondo era quasi scontata vista la superiorità di Sinner, la presenza di Darderi è una piacevole sorpresa. Oggi il primo a scendere in campo sarà Darderi. Il tennista azzurro, è stato autore di un torneo fantastico. Se il primo turno era semplice, le altre partite sono state vere e proprie battaglie, vinte tutte due set ad uno. Contro l’americano Paul ed il tedesco Zverev, due partite in rimonta. La partita contro il tedesco, è stata una bellissima lotta, con Darderi che dopo aver annullato 4 match point vince il terzo 6-0. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Internazionali di Roma: Sinner e Darderi a caccia della finale.

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