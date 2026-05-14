Sinner batte Rublev in 2 set | vola in semifinale a Roma agli Internazionali d' Italia | Contento per Darderi

Nella giornata di giovedì 14 maggio, agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha superato nei quarti di finale il russo Andrej Rublev in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita è durata un’ora e 31 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo. Dopo il match, Sinner ha espresso soddisfazione per la vittoria e ha menzionato il tennista argentino Darderi.

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