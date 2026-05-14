Sinner batte Rublev in 2 set | vola in semifinale a Roma agli Internazionali d' Italia | Contento per Darderi

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 14 maggio, agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha superato nei quarti di finale il russo Andrej Rublev in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita è durata un’ora e 31 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo. Dopo il match, Sinner ha espresso soddisfazione per la vittoria e ha menzionato il tennista argentino Darderi.

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Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali d'Italia. Oggi, giovedì 14 maggio, il fuoriclasse azzurro ha eliminato nei quarti il russo Andrej Rublev in 2 set con il punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti.  Il numero 1 del ranking, che è tornato per il secondo anno consecutivo in. 🔗 Leggi su Today.it

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