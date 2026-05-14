Sinner batte Rublev in 2 set | vola in semifinale a Roma agli Internazionali d' Italia | Contento per Darderi
Nella giornata di giovedì 14 maggio, agli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner ha superato nei quarti di finale il russo Andrej Rublev in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. La partita è durata un’ora e 31 minuti. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato l’accesso alla semifinale del torneo. Dopo il match, Sinner ha espresso soddisfazione per la vittoria e ha menzionato il tennista argentino Darderi.
Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali d'Italia. Oggi, giovedì 14 maggio, il fuoriclasse azzurro ha eliminato nei quarti il russo Andrej Rublev in 2 set con il punteggio di 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. Il numero 1 del ranking, che è tornato per il secondo anno consecutivo in. 🔗 Leggi su Today.it
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Sinner senza freni agli Internazionali, mette Rublev ko in 2 set e vola in semifinaleJannik Sinner batte Andrej Rublev 6-2 6-4 e si qualifica alla semifinale degli Internazionali d’Italia.
Temi più discussi: Sinner-Rublev vale la semifinale: l'esame russo per il sesto sigillo Masters 1000; Tennis, ecco quando giocherà i quarti di finale Sinner a Roma contro Rublev: c'è la data, i dettagli; Dove vedere Sinner-Rublev nei quarti degli Internazionali d'Italia in tv e streaming; Andrey Rublev ci ride sopra: Ogni partita che Sinner gioca è sempre più vicino alla sconfitta.
Jannik Sinner batte Andrej Rublev 6-2, 6-4 e si qualifica alla semifinale degli Internazionali d'Italia. Il successo al Foro Italico segna un altro record per il n.1 al mondo: è il 32esimo di fila a un torneo Masters 1000, e supera così i 31 di Djokovic, eguagliato da Si facebook
Jannik Sinner conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia battendo il russo Andrey Rublev in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4. Sulla terra rossa di Roma l’altoatesino conferma solidità e continuità, avvicinandosi alla fase decisiva del torneo. x.com
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