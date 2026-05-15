Caos a Roma a rischio la semifinale di Sinner! Cosa sta succedendo

Il 15 maggio 2026 si annuncia come una giornata delicata per gli Internazionali d’Italia e per il torneo di tennis in corso a Roma. La semifinale tra uno dei principali protagonisti del circuito e il suo avversario è a rischio a causa di una disputa legale tra gli organizzatori e l’ente che gestisce lo stadio. La situazione ha creato confusione tra i partecipanti e il pubblico, con alcune decisioni sospese e l’annullamento di alcune sessioni previste. La partita principale potrebbe essere rinviata o spostata in altra sede, ma le decisioni ufficiali non sono ancora state comunicate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui