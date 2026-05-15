Caos a Roma a rischio la semifinale di Sinner! Cosa sta succedendo

Da tvzap.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 maggio 2026 si annuncia come una giornata delicata per gli Internazionali d’Italia e per il torneo di tennis in corso a Roma. La semifinale tra uno dei principali protagonisti del circuito e il suo avversario è a rischio a causa di una disputa legale tra gli organizzatori e l’ente che gestisce lo stadio. La situazione ha creato confusione tra i partecipanti e il pubblico, con alcune decisioni sospese e l’annullamento di alcune sessioni previste. La partita principale potrebbe essere rinviata o spostata in altra sede, ma le decisioni ufficiali non sono ancora state comunicate.

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Il 15 maggio 2026 si annuncia come una giornata delicata per gli Internazionali d’Italia e per l’intero programma del Foro Italico: le semifinali del torneo maschile rischiano infatti di essere condizionate da un quadro meteo instabile, con piogge previste nelle ore centrali e un possibile peggioramento in serata. Internazionali, semifinale in bilico per Sinner. Al centro dell’attenzione c’è Jannik Sinner, atteso dalla semifinale contro Daniil Medvedev. L’incontro, tra i più attesi dal pubblico e dagli operatori televisivi, potrebbe subire slittamenti o un rinvio se le precipitazioni dovessero risultare incompatibili con la regolare disputa del match. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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