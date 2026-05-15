Internazionali Darderi soffre contro Ruud

Durante la prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stato temporaneamente sospeso a causa della pioggia. L’incontro, valido per il Masters 1000 ATP e disputato sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, si è fermato prima di completare il primo set. La partita riprenderà non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, ma al momento non ci sono date ufficiali di ripresa.

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AGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Darderi in svantaggio nel primo set . Il match è stato fermato sul 4-1 in favore di Ruud (con palla break per andare sul 5-1 ). La sfida è ripresa dopo quasi due ore di interruzione. Sospeso anche l'allenamento di Sinner . Sospeso anche l' allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell'altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Internazionali, Darderi soffre contro Ruud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'analisi di SINNER vs Rublev, di DARDERI vs JODAR e del brutto momento di MUSETTI Sullo stesso argomento Internazionali, Darderi soffre contro Ruud. Match sospeso per pioggiaAGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in... Leggi anche: LIVE Alle 11 Internazionali d'Italia: Musetti sfida Ruud, Darderi cerca l'impresa contro Zverev Internazionali, Darderi soffre contro Ruud. Match sospeso per pioggiaAGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. D ... msn.com Ambesi: La stanchezza di Sinner è mentale, non darei troppo peso al secondo set contro RublevDopo Luciano Darderi, anche Jannik Sinner ha superato lo scoglio dei quarti di finale regolando in due set Andrey Rublev e qualificandosi per le ... oasport.it