Internazionali Darderi soffre contro Ruud
Durante la prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stato temporaneamente sospeso a causa della pioggia. L’incontro, valido per il Masters 1000 ATP e disputato sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, si è fermato prima di completare il primo set. La partita riprenderà non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno, ma al momento non ci sono date ufficiali di ripresa.
AGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Darderi in svantaggio nel primo set . Il match è stato fermato sul 4-1 in favore di Ruud (con palla break per andare sul 5-1 ). La sfida è ripresa dopo quasi due ore di interruzione. Sospeso anche l'allenamento di Sinner . Sospeso anche l' allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell'altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. 🔗 Leggi su Agi.it
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