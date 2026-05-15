Internazionali Darderi soffre contro Ruud Match sospeso per pioggia
Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il primo semifinalista tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stato interrotto a causa della pioggia. Il match, disputato sul campo in terra rossa del Foro Italico, si è fermato prima del suo completamento. La sospensione si è verificata in un momento di gioco tra i due tennisti, senza ulteriori dettagli sulla ripresa o sulla conclusione dell’incontro. La partita rimane in sospeso fino alla ripresa degli incontri.
AGI - Interrotto per pioggia il match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, prima semifinale degli Internazionali d'Italia 2026, il Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Darderi in svantaggio nel primo set . Il match è stato fermato sul 4-1 in favore di Ruud (con palla break per andare sul 5-1 ). Sospeso anche l'allenamento di Sinner . Sospeso anche l' allenamento di Jannik Sinner, che si stava scaldando al Foro Italico in vista dell'altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. 🔗 Leggi su Agi.it
L'analisi di SINNER vs Rublev, di DARDERI vs JODAR e del brutto momento di MUSETTI
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Alle 11 Internazionali d'Italia: Musetti sfida Ruud, Darderi cerca l'impresa contro Zverev
Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la finale contro Darderi o RuudSinner sfida Rublev agli Internazionali di Roma 2026: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live.
Musetti soffre ma piega Cerundolo. Darderi agli ottavi e oggi c’è Sinner di Vezio Trifoni Internazionali Bnl, escono tutte le protagoniste italiane. Stavolta l’affetto del Centrale del Foro Italico non è bastato facebook
Internazionali di tennis, un super Darderi batte Jodar e vola in semifinaleLuciano Darderi vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, quinto Masters 1000 della stagione, in scena sulla terra rossa del Foro Italico ... iltempo.it
Darderi da impazzire al Foro Italico: batte Jodar e vola in semifinale tra le ovazioni del CentraleL’italiano soffre, spreca due match point nel secondo set, accusa anche un calo fisico, ma nel terzo domina lo spagnolo ... latinaoggi.eu