Internazionali Darderi soffre contro Ruud Match sospeso per pioggia

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, il primo semifinalista tra Luciano Darderi e Casper Ruud è stato interrotto a causa della pioggia. Il match, disputato sul campo in terra rossa del Foro Italico, si è fermato prima del suo completamento. La sospensione si è verificata in un momento di gioco tra i due tennisti, senza ulteriori dettagli sulla ripresa o sulla conclusione dell’incontro. La partita rimane in sospeso fino alla ripresa degli incontri.

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