Internazionali Darderi perde in semifinale | Ero molto stanco ma ho vissuto una settimana da sogno

Luciano Darderi si è fermato in semifinale agli Internazionali d’Italia, dopo un match condizionato anche dal maltempo. L’atleta ha dichiarato di essere stato molto stanco, ma ha aggiunto di aver vissuto una settimana che definisce da sogno. La partita si è svolta in condizioni difficili a causa delle piogge che hanno ritardato e complicato gli incontri. La sua corsa nel torneo si è conclusa con questa sconfitta, lasciando spazio ai finalisti.

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Roma, 15 maggio 2026 – Sfuma il sogno della finale per Luciano Darderi, dopo un pomeriggio difficile sotto il profilo meteo agli Internazionali d’Italia. L’Azzurro perde con Casper Ruud 1-6, 1-6, dopo che nel primo set il match è stato sospeso a causa della pioggia battente caduta su Roma e sul Foro Italico, quando lo stesso Ruud era in vantaggio di 5-1. Sul rosso di Roma, i due tennisti rientrano e Darderi non riesce a colmare il gap nei confronti del suo avversario. Le parole di Luciano Darderi (sky.sport.it): “Ero molto stanco, mi spiace non essere riuscito a dare il massimo. Casper è un giocatore fenomenale e l’ha dimostrato. Io però esco da Roma con una settimana da sogno, con tante vittorie importanti e il best ranking. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luciano Darderi perde in semifinale con Ruud: stremato paga la fatica dopo una settimana da sognoÈ finita in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. Darderi da sogno: batte Jodar e va in semifinale agli Internazionali di RomaRoma, 14 maggio 2026 - Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. Luciano Darderi perde in semifinale con Ruud: stremato paga la fatica dopo una settimana da sognoÈ finita in semifinale l'avventura di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia. Oggi, venerdì 15 maggio, l'azzurro è stato sconfitto in 2 set con il punteggio di 6-1, 6-1 dal norvegese Casper Ruud ... today.it Darderi litiga con spettatore e mostra la racchetta: cos’è successo agli Internazionali(Adnkronos) – Luciano Darderi ‘perde la testa’ agli Internazionali d’Italia 2026 e litiga con uno spettatore. Oggi, venerdì 15 ... cremonaoggi.it Sono quasi le due di notte al Foro Italico quando Darderi chiude il match contro il giovane Jodar, classe 2006. La serata era già stata interrotta da uno smoke delay causato dai fuochi d'artificio dell'Olimpico, dove Lazio e Inter avevano appena giocato la final x.com