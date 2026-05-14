Darderi da sogno | batte Jodar e va in semifinale agli Internazionali di Roma

Luciano Darderi ha raggiunto una storica semifinale agli Internazionali d'Italia, battendo il suo avversario in due set. La partita si è conclusa in giornata a Roma, portandolo tra i migliori quattro del torneo. L’atleta ha mostrato un buon livello di gioco e si prepara ora per la sfida successiva, con la possibilità di migliorare ulteriormente il suo risultato.

Roma, 14 maggio 2026 - Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro batte ai quarti lo spagnolo Rafa Jodar in tre set, con il punteggio di 7-6 5-7 6-0 in tre ore e 7 minuti. Partita di grinta e carattere di Darderi, che rimonta il tie-break del primo set dopo essere stato sotto 5-2 e poi chiude la pratica al terzo parziale dopo aver perso un secondo set combattutissimo, tra alti e bassi, anche per merito dell'avversario. Lo spagnolo cede però fisicamente alla distanza, anche per un problema alla gamba destra, ma sceglie di non ritirarsi. Luciano affronterà ora il norvegese Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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