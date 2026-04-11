MONTECARLO (MONACO) - Jannik Sinner è in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro. Il fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev, n.3 Atp e terza forza del seeding, in due set con il punteggio di 6-1 6-4, maturato in un'ora e 22 minuti di gioco. Si tratta della prima finale sulla terra rossa del Principato per il 24enne di Sesto Pusteria, che aveva perso le due semifinali precedenti nel 2023 (contro Rune) e nel 2024 (contro Tsitsipas). "Sono molto felice, siamo arrivati qui cercando risposte.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner vola in finale a Montecarlo, battuto Zverev in due set

Sinner vola per la prima volta in finale a Montecarlo. Battuto Zverev in due setMONTECARLO – Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n.

Atp Montecarlo, Sinner in finale: Zverev battuto in due setMontecarlo, 11 aprile 2026 – È in finale Jannik Sinner dopo aver battuto Alexander Zverev ai quarti dell’Atp di Montecarlo.