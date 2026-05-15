internazionali bolelli e vavassori volano in semifinale nel doppio

Andrea Bolelli e Simone Vavassori hanno raggiunto le semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia. La coppia italiana ha vinto il match contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai due italiani, che ora si preparano a disputare la fase successiva del torneo. La sfida si è svolta sui campi di Roma.

AGI - Andrea Bolelli e Simone Vavassori si sono qualificati per la semifinale del doppio agli Internazionali d'Italia battendo la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Il match si è concluso con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un'ora e 47 minuti. Ora sfideranno i vincenti del match tra Christian Harrison - Neal Skupski e Marcelo Arevalo - Mate Pavic. 🔗 Leggi su Agi.it

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