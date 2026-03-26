Atp Miami 2026 Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali del torneo di doppio maschile all’ATP Miami 2026. La coppia italiana ha superato gli avversari nei quarti di finale, assicurandosi un posto tra le ultime quattro del torneo. La partita si è conclusa con una vittoria netta, portando Bolelli e Vavassori a proseguire la loro corsa nel torneo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano l’accesso in semifinale nel torneo di doppio maschile all’Atp Miami 2026. Il duo azzurro si è imposto per 7-5 5-7 10-6 sulla coppia formata dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski. Nel prossimo turno i due affronteranno la coppia vincente del match tra Austin Krajicek-Nikola Mektic e Sander Arends-John Patrick Smith. 2603 – Santanchè si è dimessa: “Obbedisco” – Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne – Missione mondiale per l’Italia di Gattuso New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Miami 2026, Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio Articoli correlati ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP... ATP Adelaide 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori sconfitti in semifinale in doppioNel primo set gli azzurri vincono i primi 7 punti giocati, ed alla seconda occasione centrano il break che vale il 2-0. Tutti gli aggiornamenti su Atp Miami Temi più discussi: Bolelli Vavassori in semifinale di doppio all'Atp Miami; Miami Open, doppio: tornano Bolelli e Vavassori; Atp Miami 2026, gli italiani in campo oggi: orario e dove vederli; Berrettini, niente da fare: ko con Vacherot, fuori al terzo turno a Miami. ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters ... oasport.it Bolelli/Vavassori in semifinale di doppioLeggi su Sky Sport l'articolo Bolelli/Vavassori in semifinale all'Atp Miami, Harrison/Skupski battuto in tre set ... sport.sky.it MIAMI: FILS BATTE PAUL E VOLA IN SEMIFINALE Incredibile all’ATP Masters 1000 di Miami! Il giovane talento francese Arthur Fils compie l’impresa della vita e vola per la prima volta in carriera in una semifinale Masters 1000, al termine di una battaglia e - facebook.com facebook ATP Miami: Fils annulla 4 match point a Paul, è in semifinale x.com