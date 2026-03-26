A Miami, nel torneo Masters 1000, gli italiani Bolelli e Vavassori si sono qualificati per le semifinali del doppio. La coppia ha battuto nel turno precedente gli statunitensi Harrison e Skupski, testa di serie numero 3, con il punteggio di 7-5, 5-7 e 10-6. È la terza volta che un team italiano raggiunge questa fase nel torneo.

Anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono in semifinale nell’ATP 1000 di Miami. Dopo Errani e Paolini, anche l’altro duo azzurro ancora in gara non sbaglia, battendo nei quarti di finale, con il punteggio di 7-5, 5-7, 10-6, lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, i numeri 3 del tabellone. Per i due volte finalisti degli Australian Open questa è la terza semifinale in un Masters 1000, dopo quelle raggiunte nel 2024 agli Internazionali di Roma e a Indian Wells. I loro avversari in semifinale saranno o la coppia formata dallo statunitense Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic o quella dell'olandese Sander Arends e dell'australiano John Patrick Smith. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miami, Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio. È la terza in un Masters 1000

Articoli correlati

Atp Miami 2026, Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppioSimone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano l’accesso in semifinale nel torneo di doppio maschile all’Atp Miami 2026.

ATP Miami 2026, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale!Simone Bolelli ed Andrea Vavassori approdano in semifinale nel tabellone di doppio maschile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP...

Altri aggiornamenti su Miami Bolelli e Vavassori in semifinale...

Temi più discussi: Miami, Bolelli e Vavassori ai quarti; Bolelli Vavassori in semifinale di doppio all'Atp Miami; Miami, Bolelli e Vavassori in campo stasera per la semifinale; Miami: Berrettini eliminato, Bolelli-Vavassori avanti nel doppio.

Bolelli e Vavassori superano Skupski e Harrison e raggiungono la semifinale a MiamiBolelli e Vavassori conquistano la semifinale a Miami dopo un match combattuto deciso al super tie-break; ora attendono i vincitori tra Krajicek/Mektic e Arends/Smith ... notizie.it

Bolelli/Vavassori in semifinale di doppioLeggi su Sky Sport l'articolo Bolelli/Vavassori in semifinale all'Atp Miami, Harrison/Skupski battuto in tre set ... sport.sky.it

MIAMI: FILS BATTE PAUL E VOLA IN SEMIFINALE Incredibile all’ATP Masters 1000 di Miami! Il giovane talento francese Arthur Fils compie l’impresa della vita e vola per la prima volta in carriera in una semifinale Masters 1000, al termine di una battaglia e - facebook.com facebook

Errani e Paolini sono in semifinale nel doppio a Miami x.com