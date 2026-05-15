Internazionali BNL d' Italia Darderi litiga con un tifoso | cos' è successo al Centrale

Durante la partita degli Internazionali BNL d’Italia, al Centrale, il tennista azzurro ha avuto un alterco con un tifoso. Dopo una provocazione arrivata dagli spalti, il giocatore ha risposto portando la racchetta verso la tribuna, come invito a scendere e giocare. La partita si è conclusa con la sconfitta contro un avversario. La scena ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente.

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