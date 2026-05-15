Internazionali BNL d' Italia Darderi litiga con un tifoso | cos' è successo al Centrale

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita degli Internazionali BNL d’Italia, al Centrale, il tennista azzurro ha avuto un alterco con un tifoso. Dopo una provocazione arrivata dagli spalti, il giocatore ha risposto portando la racchetta verso la tribuna, come invito a scendere e giocare. La partita si è conclusa con la sconfitta contro un avversario. La scena ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La racchetta portata verso la tribuna come ad invitare a scendere dagli spalti e giocare. Questo il gesto di risposta di Darderi, verso un tifoso che ha provocato il tennista azzurro nel mezzo della partita, persa contro Ruud. L'episodo Siamo al secondo set alle battute finali di una partita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Musetti-Cerundolo: gli highlights | ATP 1000 Roma

Video Musetti-Cerundolo: gli highlights | ATP 1000 Roma

Sullo stesso argomento

Darderi litiga con spettatore e mostra la racchetta: cos’è successo agli Internazionali(Adnkronos) – Luciano Darderi 'perde la testa' agli Internazionali d'Italia 2026 e litiga con uno spettatore.

Caos Verona, Orban litiga con un tifoso dopo ko contro Il Milan: cos’è successo(Adnkronos) – Brutte scene fuori dallo stadio Bentegodi oggi, domenica 19 aprile, dopo Verona-Milan 0-1.

internazionali bnl d italiaDarderi eliminato, Ruud in finale agli Internazionali BNL d'Italia 2026La sfida interrotta per pioggia e ripresa dopo circa 2 ore di attesa si è conclusa con il successo del norvegese. Si ferma in semifinale l'azzurro autore delle imprese contro Zverev e Jodar ... romatoday.it

internazionali bnl d italiaSinner e Darderi in semifinale: orari e canali TV dove vedere gli Internazionali BNL d'Italia di TennisCon due italiani arrivati in semifinale nel singolare maschile, gli Internazionali di Tennis diventano sempre più imperdibili per chi non è a Roma al Foro Italico e vuole seguirli in TV. comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web