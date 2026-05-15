Internazionali BNL d' Italia Darderi litiga con un tifoso | cos' è successo al Centrale
Durante la partita degli Internazionali BNL d’Italia, al Centrale, il tennista azzurro ha avuto un alterco con un tifoso. Dopo una provocazione arrivata dagli spalti, il giocatore ha risposto portando la racchetta verso la tribuna, come invito a scendere e giocare. La partita si è conclusa con la sconfitta contro un avversario. La scena ha attirato l’attenzione tra il pubblico presente.
La racchetta portata verso la tribuna come ad invitare a scendere dagli spalti e giocare. Questo il gesto di risposta di Darderi, verso un tifoso che ha provocato il tennista azzurro nel mezzo della partita, persa contro Ruud. L'episodo Siamo al secondo set alle battute finali di una partita. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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