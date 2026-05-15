Darderi litiga con spettatore e mostra la racchetta | cos’è successo agli Internazionali

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il giocatore Luciano Darderi ha avuto un acceso scontro con uno spettatore, al termine del quale ha mostrato la racchetta al pubblico. L'episodio si è verificato in un momento di tensione durante la competizione, attirando l'attenzione dei presenti. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi della discussione o sulle eventuali conseguenze legali è stato comunicato finora. La partita è proseguita senza ulteriori interruzioni o modifiche al programma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui