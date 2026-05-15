Darderi litiga con spettatore e mostra la racchetta | cos’è successo agli Internazionali
Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il giocatore Luciano Darderi ha avuto un acceso scontro con uno spettatore, al termine del quale ha mostrato la racchetta al pubblico. L'episodio si è verificato in un momento di tensione durante la competizione, attirando l'attenzione dei presenti. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi della discussione o sulle eventuali conseguenze legali è stato comunicato finora. La partita è proseguita senza ulteriori interruzioni o modifiche al programma.
(Adnkronos) – Luciano Darderi 'perde la testa' agli Internazionali d'Italia 2026 e litiga con uno spettatore. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud nella semifinale del Masters 1000 di Roma, al termine di un match interrotto per pioggia e dominato da Ruud, che ha fatto spazientire qualcuno sulle tribune del Centrale. Nel corso del secondo set, dopo che Ruud si è guadagnata l'ennesima palla break della partita, un tifoso ha urlato: "Luciano, abbiamo pagato". Il grido si ripete il punto successivo, il Centrale fischia lo spettatore e Darderi reagisce male. L'azzurro si gira verso le tribune e mostra la racchetta, invitando il tifoso a giocare al posto suo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Sullo stesso argomento
Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo(Adnkronos) – Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar.
Leggi anche: Uno spettatore lo provoca e Sinner perde la pazienza: cos'è successo